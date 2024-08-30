Флеболог Сорокваша: гормональные контрацептивы повышают риск образования тромбов

Сердечно-сосудистый хирург и флеболог Илья Сорокваша перечислил препараты, применение которых может обернуться образованием тромбов. В списке оказались стероидные, противоопухолевые и антипсихотические лекарства, сообщила «Газета.ru».

Кроме того, повышает риск тромбоза использование гормональных контрацептивов, содержащих эстроген, отметил врач. По его словам, особенно опасны подобные средства для женщин старше 35 лет, а также для пациенток с никотиновой зависимостью и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медик отметил, что гормонозаместительная терапия тоже приводит к соответствующим последствиям. Длительный прием стероидов повышает свертываемость крови, добавило Ura.ru.

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте