Флеболог Сорокваша: гормональные контрацептивы повышают риск образования тромбов

Сердечно-сосудистый хирург и флеболог Илья Сорокваша перечислил препараты, применение которых может обернуться образованием тромбов. В списке оказались стероидные, противоопухолевые и антипсихотические лекарства, сообщила « Газета.ru ».

Кроме того, повышает риск тромбоза использование гормональных контрацептивов, содержащих эстроген, отметил врач. По его словам, особенно опасны подобные средства для женщин старше 35 лет, а также для пациенток с никотиновой зависимостью и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медик отметил, что гормонозаместительная терапия тоже приводит к соответствующим последствиям. Длительный прием стероидов повышает свертываемость крови, добавило Ura.ru.