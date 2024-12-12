Флеболог Смирнова посоветовала избегать горячих ванн и саун, чтобы предотвратить развитие варикоза

Флеболог Юсуповской больницы Елена Смирнова в беседе с РИА «Новости» посоветовала избегать горячих ванн и саун, чтобы предотвратить развитие варикоза и тромбоза.

Длительное пребывание на солнце, по словам медика, также может спровоцировать появление вышеназванных проблем. Тем, кто большую часть времени проводит за сидячей работой, врач порекомендовала менять положение ног, написала «Москва.ру».

Полезными будут упражнения для сгибания и разгибания в области голеностопного сустава, круговые движения, напоминающие «велосипед» и «ножницы». Также для здоровья ног важно носить свободную одежду и удобную обувь.