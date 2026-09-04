Флеболог Пахомов перечислил опасные признаки отеков ног

Флеболог Евгений Пахомов предупредил, что внезапный односторонний отек ноги, сопровождающийся болью, покраснением и жаром, может указывать на тромбоз глубоких вен, сообщает « Свободная пресса ».

Летние отеки ног, пальцев и лица после дороги, перелета или рабочего дня часто бывают физиологической реакцией на жару и долгое сидение. Сосуды расширяются, а мышечно-венозная помпа работает хуже, пояснил Пахомов.

Если отечность проходит к утру и не сопровождается болью или покраснением, обычно угрозы нет. Однако такая же картина возможна на ранней стадии хронической венозной недостаточности, поэтому врач рекомендовал проверить сосуды.

Опасным признаком Пахомов назвал внезапный отек одной ноги с болью, покраснением и ощущением жара. В этом случае необходимо срочно сделать УЗИ, чтобы исключить тромбоз глубоких вен.

Отеки обеих ног, которые усиливаются к вечеру вместе с одышкой или повышенным давлением, могут быть связаны с сердечной недостаточностью. Припухлость лица по утрам может говорить о проблемах с почками.

Плотный отек, не проходящий за ночь и затрагивающий пальцы и стопы, может быть связан с нарушениями лимфатической системы, почек или недостатком белка.