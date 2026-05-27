Флеболог Мартынов предупредил, что высота каблука для постоянного ношения не должна превышать четырех сантиметров

Сосудистый хирург, врач высшей категории и член Международной ассоциации флебологов Вадим Мартынов сообщил РИА «Новости» , что ежедневное ношение обуви на каблуке выше шести сантиметров может негативно сказаться на сокращении мышц и усугубить течение варикозной болезни.

По словам Мартынова, при регулярном ношении высоких каблуков мышцы голени не задействуются, что снижает эффективность перекачки крови. Хотя это и не является основной причиной варикоза, но может ухудшить его течение, отметил «Ридус».

Оптимальная высота каблука для постоянного ношения, по мнению врача, должна составлять три-четыре сантиметра. В случаях ярко выраженного варикоза рекомендуется максимально сократить ношение обуви на каблуках.