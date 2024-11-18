Флеболог Кургинян заявил, что беременность может спровоцировать развитие варикоза

Беременность может стать спусковым крючком для развития варикоза у женщин. Такое мнение озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва»сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян.
Он предупредил, что при беременности будущий ребенок может давить на полую вену, подвздошные вены. В результате это может привести к повышению венозного давления в ногах и развитию варикоза.
При этом нередко бывает, что после рождения ребенка состояние женщины приходит в норму. Но в любом случае беременным или планирующим зачатие стоит быть внимательнее к состоянию сосудов, отметил врач.
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