Флеболог Качарян: людям с варикозом не стоит заниматься контактными видами спорта

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Людям с варикозом рекомендуется заниматься спортом. Исключением являются контактные виды, в том числе футбол, хоккей, баскетбол и единоборства, сообщил врач-флеболог Арсен Кочарян Пятому каналу.

По словам специалиста, при физической активности в группе есть риск травматизации вен и развития тромбофлебита. Кроме того, следует быть осторожными с поднятием тяжестей. Скачки и прыжки со штангой и гирями могут привести к нежелательным последствиям, отметил врач.

В целом спорт при варикозе улучшает кровоснабжение и позволяет венам активнее работать, сообщили «Известия».

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