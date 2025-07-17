Флеболог Белкин указал на возможную связь боли в ногах с состоянием позвоночника

Часто люди испытывают дискомфорт в ногах, который может быть связан не только с варикозом. Флеболог и сердечно-сосудистый хирург Александр Белкин рассказал сайту KP.RU , что неприятные ощущения могут быть вызваны различными заболеваниями.

«Часто пациенты приходят с жалобами на дискомфорт в ногах, говорят: у меня варикоз, вены больные. На самом деле у многих ноги болят из-за других заболеваний», — заявил медик.

По его словам, среди возможных факторов — патологии суставов и позвоночника, а также неврологические проблемы. Чтобы определить причину боли, врач посоветовал пройти обследование, например сделать УЗИ сосудов ног. После этого можно приступать к лечению, так как оно будет зависеть от поставленного диагноза.