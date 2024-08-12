Физиотерапевт Пушнова: скандинавская ходьба отличается большим расходом калорий

Физиотерапевт Надежда Пушнова рассказала о преимуществах скандинавской ходьбы. Прогулка с палками помогает поддерживать здоровье сердца, а также улучшает кровообращение, отметила медик в беседе с Pravda-nn.ru.

По ее словам, данный вид физической активности рекомендован людям с ожирением. При северной ходьбе задействуется большой процент мускулатуры, благодаря чему расход калорий повышается.

Еще один плюс таких занятий — снижение уровня холестерина. Кроме того, у спортсменов нормализуется обмен веществ и быстрее выводятся токсины, добавила врач.

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