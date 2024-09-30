Физиотерапевт Малиновская предупредила об опасности чихания с зажатым носом

Зажимание носа при чихании может привести к осложнениям различной степени тяжести. Об этом рассказала физиотерапевт Светлана Малиновская в беседе с News.ru.

По ее словам, блокировка потока воздуха опасна повреждением кровеносных сосудов, барабанной перепонки и внутреннего уха. Кроме того, таким образом организм не способен избавиться от микробов.

Медик отметила, что порой чихание с зажатым носом приводит к эмфиземе средостения и даже разрыву аневризмы головного мозга.

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