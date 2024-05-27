Физиотерапевт Климова: охладить кожу после ожога можно контрастным душем или холодным компрессом

Врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением Клинической больницы им. В. В. Виноградова Ирина Климова в беседе с изданием «Мир 24» дала советы россиянам, как в домашних условиях лечить солнечные ожоги.

Сперва специалист призвала охладить кожу с помощью прохладного душа или холодного компресса. Далее ее следует увлажнить специальными кремами или лосьонами. Они восстановят естественный баланс влаги в коже и ускорят процесс заживления.

В случае сильных солнечных ожогов можно использовать средства, содержащие аллантоин или алоэ вера. Противовоспалительная мазь на основе гидрокортизона также поможет успокоить кожу и уменьшить воспаление, добавила медик.

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