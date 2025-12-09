Физиотерапевт Джандигова предупредила, что домашний массаж спины может привести к лимфостазу

Как отметила доктор, к основным рискам домашнего массажа относится отсутствие диагностики и правильной техники: неподготовленный человек не может провести качественную диагностику, что может привести к ухудшению существующих проблем и повреждению мягких тканей и кровеносных сосудов, написали «Известия».

Опасность также представляет неправильное воздействие на сосудистую и лимфатическую системы: хаотичное или неправильное направление движений может вызвать лимфостаз — отеки, ощущение тяжести, нарушение питания тканей. Многие не знают о противопоказаниях к массажу, таких как острые воспалительные процессы, тромбозы, варикозная болезнь, онкологические заболевания и другие.

Кроме того, чрезмерное давление может вызвать рефлекторный мышечный спазм вместо расслабления и повредить позвоночные структуры. Массажеры, продающиеся в свободном доступе, часто имеют ограниченные настройки и не учитывают индивидуальные особенности.

Особенно осторожными следует быть пожилым людям, при болях в позвоночнике, после травм и во время беременности. Профессиональный подход незаменим, так как специалист оценивает состояние пациента, историю болезни и применяет научно обоснованные техники, подчеркнула Джандигова.