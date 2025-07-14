Физиолог Венерина посоветовал решать логические задачи для поддержания активности мозга

Для развития нейропластичности важно заниматься новыми и необычными делами. Также полезна деятельность, которая требует поиска логических решений. Об этом сообщила физиолог Яна Венерина в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Специалист отметила, что мозг с возрастом учится находить ассоциации и оригинальные ракурсы к ним. Однако для поддержания нейропластичности на нужном уровне необходимо делать что-то принципиально новое.

По словам Венериной, участие в квизах может быть полезным, но только если вопросы требуют логического мышления.

«Поддержать каким-то образом мозг, но не совсем нейропластичность, может вопрос, который подразумевает возможность логически дойти до ответа, то есть можно построить какую-то логику и, даже не зная ответа, с нуля к нему прийти», — подчеркнула эксперт.