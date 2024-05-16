Физиолог Созыкин рассказал, что колбасы, сосиски, сыры и сухарики провоцируют отеки | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 18:06 Физиолог Созыкин рассказал, что колбасы, сосиски, сыры и сухарики провоцируют отеки

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Продукты, в состав которых входят хлорид натрия, пищевые добавки, консерванты и усилители вкуса, могут провоцировать отеки на лице и теле. Об этом «Известиям» рассказал физиолог Александр Созыкин.

Эксперт призвал людей, которые часто сталкиваются с подобной проблемой, отказаться от колбас, сосисок, сыров, сухариков, мясных и рыбных консервов, соусов, фастфуда. Он пояснил, что организм после употребления вышеперечисленных продуктов запасает углеводы в печени и мышцах в виде гликогена, написала «Свободная пресса».

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Отечность также может возникать из-за газированных напитков, энергетиков, пакетированных соков, арбузов и дынь в большом количестве, добавил Созыкин.