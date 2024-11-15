Физиолог Семенова посоветовала делать утреннюю зарядку прямо в кровати

Утреннюю гимнастику или зарядку лучше всего делать, не вставая с кровати. Об этом «Известиям» рассказала заведующая кафедрой современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Светлана Семенова.

Утром координация человека, его острота зрения и дыхательная функция снижены, поэтому резкий переход в вертикальное состояние вызовет у него стресс. Утренняя зарядка, по словам специалиста, должна длится около 30-45 минут, увеличивая при этом нагрузки.

Для начала человеку необходимо убрать застой в мышцах и суставах и активизировать кровоток. Для этого можно поделать потягивания, упражнения стретчинга с поворотами в сочетании с полным дыханием. Важно, чтобы все мышцы тела были задействованы. Упражнения в виде потряхивания руками и ногами поочередно и вместе также направлены на сосуды и активацию крово- и лимфотока, добавила эксперт.