Физиолог Носова: недостаток движения вызывает застой в венах и артериях

Физиолог и популяризатор науки Ирина Носова поделилась с телеканалом «Санкт-Петербург» советами, как минимизировать вред от сидячего образа жизни.

Исследования показывают, что сидячий образ жизни представляет серьезную опасность для здоровья. Носова подчеркивает важность физической активности в борьбе с негативными последствиями гиподинамии.

По словам физиолога, недостаток движения вызывает застой в венах и артериях, негативно влияет на кровоток и лимфатическую систему. Для улучшения циркуляции необходимо заниматься спортом или делать массаж каждые полчаса сидения.

Эксперт рекомендует заниматься спортом два раза в неделю по часу. Необязательно выполнять сложные упражнения — можно просто разминать мышцы приседаниями, поворотами головы и движениями локтями. Людям со стоячей работой важно поддерживать баланс между сидячим и стоячим положением тела.