Физик Криштоп заметил, что нейлоновые зонты пропускают ультрафиолетовые лучи

Пляжные зонты из нейлона и полиэстера не дают полной защиты от солнца, а легкая одежда тоже может пропускать ультрафиолет. Профессор кафедры «Общая физика» Пермского национального исследовательского политехнического университета, доктор физико-математических наук Виктор Криштоп напомнил, что песок и вода дополнительно усиливают воздействие лучей, передает ТАСС .

Криштоп обратил внимание на то, что пляжные зонты из нейлона и полиэстера пропускают рассеянное излучение.

«Через стандартные для этого изделия полиэстер или нейлон проходит от 10 до 35% УФ-лучей», — цитирует профессора Москва 24.

Он отметил, что человек может загореть даже в полностью закрытой одежде. По его словам, легкие ткани пропускают до половины ультрафиолетовых лучей.

Криштоп добавил, что песок отражает до 18% УФ-излучения, а вода — до 10% солнечных лучей. Он призвал ежедневно использовать фотозащиту, поскольку последствия такого излучения накапливаются годами и проявляются не сразу.