Фитнес-тренер Кожевникова посоветовала тренировать пресс в конце занятия

Создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с ИА НСН заявила, что для достижения результата важно сочетать динамичные и статичные упражнения.

Она рекомендует выполнять базовые скручивания, акцентируя внимание на сокращении прямой мышцы живота, а также делать планку в разных вариациях — на предплечьях, ладонях или в боковом варианте.

«Планка очень хорошо работает с мышцами брюшного пресса, потому что это статичная нагрузка, она безопасная и дополняет динамичную работу», — объясняет Кожевникова.

По ее мнению, пресс лучше всего тренировать в конце занятия примерно три раза в неделю.

«Мышцы живота хорошо прорабатывать в конце тренировки, оптимально это делать раза три в неделю», — отмечает собеседница.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина также отмечает положительный эффект от регулярных пеших прогулок. По ее словам, даже 15–20 минут ходьбы в день могут дать отличный результат в долгосрочной перспективе.