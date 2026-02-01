«Fitness House»: бобовые и крупы обеспечивают организм стабильной энергией без скачков сахара

Зимой многие сталкиваются с усталостью и недостатком энергии. Важно учитывать, что в холодное время года организм нуждается в дополнительных ресурсах для поддержания тепла, иммунитета и восстановления, сообщил сайт VSE24.Ru со ссылкой на Дзен-канал «Fitness House».

Эксперты посоветовали делать ставку на сезонные продукты. Среди них — свекла, морковь, тыква, а также белокочанная, цветная капуста и брокколи. Яблоки и замороженные ягоды необходимы для получения витаминов и антиоксидантов, а бобовые и крупы — для стабильной энергии без скачков сахара.

Каждый прием пищи должен содержать белки (рыба, мясо, яйца, творог, бобовые), жиры (орехи, семена, растительные масла) и сложные углеводы (крупы, овощи). Это поможет поддерживать уровень энергии ровным в течение всего дня, передал телеканал «Саратов 24».

Недостаток витамина D влияет на настроение и усталость. Источники: жирная рыба, яйца, обогащенные продукты. Омега-3 поддерживает нервную систему и снижают чувство упадка сил.

Кроме того, специалисты отметили, что горячие супы, запеканки и завтраки лучше холодных перекусов. Регулярный режим приемов пищи предотвращает резкие спады энергии и переедание вечером.