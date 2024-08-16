Фитнес-тренер Соболь: силовую тренировку лучше провести за 4-5 часов до сна

Вечернюю силовую или высокоинтенсивную тренировку лучше всего проводить за четыре-пять часов до сна. Такой совет дала фитнес-тренер Елена Соболь, сообщил «Спорт-Экспресс».

По ее словам, любые тренировки повышают частоту сердечных сокращений. Организму необходимо время, чтобы восстановиться и подготовиться к отдыху. В противном случае сон будет неглубоким и беспокойным, сообщил сайт Infox.ru.

В целом умеренная физическая активность поможет ускорить засыпание, увеличить время сна и уменьшить время пробуждения. Все это будет способствовать плавному похудению, отметила Соболь.