Фитнес-тренер Прыгунов рассказал, что велотренировки помогут похудеть при сложных маршрутах с подъемами
Езда на велосипеде поможет похудеть только в том случае, если человек выбирает сложные маршруты. Об этом РИАМО рассказал фитнес-тренер Михаил Прыгунов.
По его словам, нужно ездить по пересеченной местности с большим количеством подъемов и спусков.
«Катаясь на велосипеде, можно не просто похудеть, но и сделать это легко и с удовольствием», — добавил эксперт.
Он также назвал езду на велосипеде очень энергоемким процессом. Кроме того, активность на свежем воздухе помогает насыщению организма кислородом и витамином D, передала «Вечерняя Москва».