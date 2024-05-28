Фитнес-тренер Пахомов посоветовал новичкам начинать бегать с простой ходьбы

Новичкам начинать бегать нужно с прогулок по два часа. Ходьба поможет организму адаптироваться к простым физическим нагрузкам, сообщил фитнес-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Станислав Пахомов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, такой подход позволит избежать переутомления и сохранить высокий уровень мотивации. Во время бега очень важно прислушиваться к сигналам своего тела, сообщила Общественная Служба Новостей.

При появлении сильной усталости рекомендуется сделать перерыв или же снизить темп бега. Это поможет временно восстановиться и избежать возможных травм, отметил Пахомов.

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