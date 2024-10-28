Фитнес-тренер Новикова посоветовала сократить калорийность блюд для подготовки фигуры к Новому году

Каждая женщина хочет встретить Новый год в прекрасной физической форме. Начинать подготовку к этому событию необходимо уже сейчас, рассказала фитнес-тренер Алиса Новикова в интервью RuNews24.ru .

Прежде всего, необходимо начать с правильного питания. Для этого нужно увеличить долю овощей, фруктов и белка в рационе, а также снизить общий объем потребляемых калорий. Враги утонченной фигуры — сладости, мучные продукты и жирное мясо.

Укрепить и подтянуть мышцы, а также просто привести тело в тонус помогут регулярные тренировки длительностью не менее 30 минут. Для того чтобы не терять интерес, нужно выбрать тот вид активности, который нравится лично вам. Это могут быть танцы, бег, плавание и много другое, заключила Новикова.