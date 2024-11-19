Фитнес-тренер Минжуренко посоветовала исключить из рациона сладкое и мучное, чтобы добиться рельефного пресса

Для того, чтобы добиться рельефного пресса и вожделенных кубиков, важно не только потеть в спортзале, но и внимательно следить за своим рационом. Об этом News.ru рассказала фитнес-тренер, нутрициолог мастер спорта международного класса по регби-7, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко.