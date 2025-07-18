Фитнес-тренер Литовченко посоветовал есть зефир в качестве перекуса перед тренировкой

Фитнес-тренер и основатель сети студий фитнеса FITLIT Сергей Литовченко поделился с Life.ru советом по питанию перед тренировкой. Он рекомендует употреблять зефир как полезный перекус перед физическими нагрузками.

Основная причина положительного эффекта зефира связана с содержанием быстрых углеводов, которые мгновенно поступают в кровоток и снабжают тело дополнительной энергией. Поскольку зефир практически не содержит жира и легко переваривается, он не создает ощущения тяжести в желудке, что идеально подходит для быстрого перекуса перед занятием спортом.

Оптимально употребление зефира за полчаса до начала тренировки. Этот простой прием способен минимизировать чувство усталости и повысить выносливость организма на протяжении всей сессии. Улучшение самочувствия и работоспособности позитивно влияет на мышечную активность, позволяя эффективнее проработать мускулатуру и достичь желаемого прогресса.

Вместе с тем, тренер подчеркивает, что правильное питание должно включать достаточное потребление белка и обеспечивать организму периоды полноценного отдыха и восстановления.