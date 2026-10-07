Фитнес-тренер Кожевникова назвала тренировки раз в неделю неэффективными

Одного занятия спортом в неделю недостаточно для достижения результата, а редкие нагрузки дают только эффект плацебо. Об этом ИА НСН заявила основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

Так тренер прокомментировала утверждение Ньюкаслского университета о том, что даже одна силовая тренировка в неделю заметно увеличивает силу новичков. По словам Кожевниковой, двух занятий хватает лишь для поддержания формы, а для реального прогресса необходимо тренироваться как минимум три раза в неделю.

Она также отметила, что из-за низкой физической активности участились проблемы со спиной и опорно-двигательным аппаратом. При выполнении силовых упражнений эксперт рекомендовала следить за правильной техникой, а не гнаться за максимальными весами.