Фитнес-тренер Дегтярева рассказала, что вечерние тренировки помогают сжечь калории, набранные за день

Фитнес-тренер Яна Дегтярева в беседе с изданием «Узнай.ру» рассказала, почему вечерние тренировки так эффективны для похудения. Как пояснила специалист, во время вечерних тренировок обычно сжигают то, что набрали за день.

При этом Дегтярева подчеркнула, что любой метод не работает одинаково для всех, поскольку каждый организм индивидуален.

«Ведь главное в условиях снижения веса — это создание дефицита потребляемых калорий и наличие физической активности», — пояснила тренер.

Ранее испанские ученые в ходе исследования выяснили, что самое лучшее время для занятий спортом — поздний вечер. Они рассказали, что физические нагрузки после 18:00 помогают снизить сахар в крови и сжечь набранные за день калории.