Фитнес-тренер Буры: йога помогает женщинам наладить гормональный фон

Практика йоги оказывает комплексное воздействие на весь организм, положительно влияя на нервную систему, органы пищеварения, сердце и сосуды. Об этом рассказала фитнес-инструктор Валерия Буры в беседе с « Известиями ».

По словам тренера, благодаря таким упражнениям человек способен переходить из состояния напряжения в состояние глубокого релакса. Техники дыхания помогают снизить уровень тревоги, тогда как различные позы способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта.

«Почки и кожа ежедневно очищают организм от лишней жидкости и токсинов. Йога улучшает кровоснабжение почек, помогает выводить лишнюю воду и снимает отечность, особенно если добавить мягкие скрутки и дыхательные техники», — добавила эксперт.

Кроме того, йога особенно полезна женщинам, поскольку она регулирует гормональный баланс, уменьшает проявления предменструального синдрома и усиливает циркуляцию крови в области малого таза. Дополнительно йога укрепляет иммунную систему и поддерживает здоровье опорно-двигательного аппарата, заявила специалист.