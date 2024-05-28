Фитнес-тренер Бахтурина: упражнения на валике избавят от головной боли

Для избавления от головной боли особенно эффективными будут упражнения на спортивном валике или ролле. Об этом рассказала фитнес-тренер, руководитель отдела подготовки педагогов студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, для этого необходимо расположить валик под затылком и делать небольшие повороты головой в одну сторону и в другую. Для более быстрой помощи от «тяжелой» головы полезно упражнение с вытягиванием позвоночника, сообщила Общественная Служба Новостей.

Лучше остальных предотвратить развитие остеохондроза и растянуть мышцы спины поможет поза плуга из йоги, при которой ноги забрасываются за голову, отметила тренер.