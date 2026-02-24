Фитнес-тренер Аверьянова назвала восстановление ключом к эффективным тренировкам

Тренер-партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness Алена Аверьянова в интервью NEWS.ru рассказала, как важно правильно относиться к занятиям спортом. Она отметила, что тренировки не должны становиться способом самокритики и самоисправления.

По мнению Аверьяновой, для достижения результатов необходимо слушать сигналы своего тела и не стремиться к немедленным достижениям. Она рекомендует начинать с комфортного темпа и постепенно увеличивать нагрузку без давления. Такой подход помогает организму адаптироваться.

Эксперт подчеркнула, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ежедневные 20–30 минут умеренной физической активности снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и тревожности. Однако избыточные нагрузки без времени на восстановление могут привести к хронической усталости и ослаблению иммунитета.

Также Аверьянова обратила внимание на важность сна. Во время сна восстанавливаются нервная система и гормональный баланс. Недосып усиливает стресс и мешает эффективной работе мозга. Поэтому стабильный режим и семь-восемь часов отдыха в сутки являются основой заботы о себе.