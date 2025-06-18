Фитнес-эксперт Силина сообщила о способности прогулок снимать мышечные зажимы

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью ИА НСН подчеркнула, что даже короткие прогулки продолжительностью 15–20 минут в день могут приносить значительные положительные результаты в длительной перспективе.

По словам специалиста, ходьба требует осознанного подхода. Ошибки в технике, такие как сутулость, неравномерный шаг или недостаточная амортизация обуви, могут усугубить болевые ощущения. Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, важно сохранять прямую осанку, не наклонять корпус вперед и правильно перекатываться с пятки на носок.

«Регулярные прогулки, особенно в активном темпе, улучшают кровообращение, снимают мышечные зажимы, укрепляют мышечный корсет и помогают снизить воспалительные процессы в поясничном отделе позвоночника», — отметила эксперт.

Она посоветовала новичкам начинать с 20–30 минут ходьбы в день, постепенно увеличивая время и темп в зависимости от самочувствия. Можно разбить нагрузку на несколько коротких прогулок: утром, в обед и вечером.