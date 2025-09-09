Фитнес-эксперт Силина посоветовала комбинировать виды тренировок для достижения спортивных целей

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с ИА НСН поделилась рекомендациями для тех, кто хочет добиться результатов в спорте и избежать проблем со здоровьем.

По ее словам, сначала нужно составить план тренировок: определить цели (например, увеличение выносливости или снижение веса) и обратиться к персональному тренеру для разработки программы с учетом физической формы и состояния здоровья.

Важно комбинировать виды тренировок: включать кардио (бег, плавание), силовые тренировки (с гантелями, штангой) и растяжку для развития разных групп мышц. Нагрузку следует увеличивать постепенно, чтобы тело адаптировалось к возрастающей физической активности.

Также необходимо следить за техникой выполнения упражнений, чтобы предотвратить травмы. Силина посоветовала делать один–два дня отдыха в неделю, чтобы дать мышцам время на восстановление. Следует отдавать предпочтение активному отдыху: легкие прогулки, йога или плавание помогут быстрее восстановиться.

Кроме того, важно следить за питанием: рацион должен быть сбалансированным и включать белки, углеводы и жиры. Главное правило — принимать пищу в объеме, который содержит меньше калорий, чем вы тратите. Также следует обеспечить полноценный сон: 7–9 часов сна необходимы для восстановления, подчеркнула Силина.