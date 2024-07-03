Фитнес-эксперт Курманчук посоветовала в жару отказаться от кофе и солений

В жару стоит исключить те продукты, которые потенциально могут вызвать обезвоживание. Об этом «Российской газете» рассказала фитнес-эксперт и специалист по питанию сервиса Grow Food Ксения Курманчук.

По ее словам, при высоких температурах на улице нужно отказаться или свести к минимуму соленые продукты. Также — сократить потребление кофеина.

«Избегайте острых и горячих блюд, которые могут повысить температуру тела, например супов», — добавила эксперт.

Как подчеркнул RT, летом лучше сделать акцент на легкие салаты и большое количество зеленых овощей.