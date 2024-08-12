Фитнес-эксперт Каневский: стероиды повышают риски развития инфарктов и инсультов

Прием гормональных препаратов для быстрого набора мышечной массы повышает риски развития инфарктов и инсультов у молодых спортсменов. Об этом рассказал фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский в беседе с RT.

По его словам, стероиды повышают артериальное давление и свертываемость крови, а также становятся причиной проблем с кишечником. Кроме того, после приема гормональных препаратов может появиться угревая сыпь.

Часто такие препараты продают тренеры без профильного образования. За их распространение грозит наказание, напомнил Каневский.