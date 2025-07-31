Фитнес-блогер Никифоров посоветовал мужчинам старше 50 лет упражнение «конькобежец»

Фитнес-блогер Владимир Никифоров поделился эффективным упражнением для мужчин старше 50 лет. Об этом сообщил Men Today .

Специалист рекомендовал выполнять движение «конькобежец»: расставив ноги на ширине плеч, следует аккуратно приседать и попеременно отводить ногу в сторону.

По словам эксперта, такая гимнастика бережно воздействует на голеностоп, колени, тазобедренные суставы и спину, а также является комплексной тренировкой для крупных мышц ног и ягодиц.

Как пояснил Никифоров, упражнение способствует ускорению обмена веществ, что особенно важно после 50 лет, когда метаболизм замедляется, добавила «Свободная пресса».