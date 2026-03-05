Финконсультант Матвеева предупредила, что поход в магазин на голодный желудок может привести к незапланированным тратам

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева рассказала «Известиям» , что поход в магазин на голодный желудок может привести к незапланированным тратам.

Одним из факторов, влияющих на поведение покупателя, является грелин — гормон голода. Когда желудок пуст, грелин воздействует на участки мозга, отвечающие за чувство вознаграждения. В результате человек стремится быстрее восполнить энергию и часто выбирает калорийные и сытные продукты, такие как снеки, выпечка и фастфуд, вместо тех, что были запланированы заранее.

Кроме того, голод снижает способность к долгосрочному планированию и усиливает тягу к мгновенному удовлетворению потребностей.

«Покупки в этом состоянии отражают не реальные потребности, а стремление как можно быстрее снять дискомфорт», — отметила Матвеева.

Специалист также добавила, что в состоянии голода покупатели чаще обращают внимание на яркую упаковку и новые продукты, даже если обычно придерживаются привычных брендов.

Чтобы сохранить контроль над бюджетом, эксперт рекомендует заранее составлять список покупок и придерживаться его, ограничивать время пребывания в магазине, а также выделять небольшую сумму на незапланированные желания, например, 300–500 рублей.