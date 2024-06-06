Фетисов призвал прививать детям бережное отношение к здоровью

Физкультура и спорт остаются для юного поколения важнейшими факторами здоровья, бережное отношение к нему необходимо прививать уже с детства. Об этом на стенде 360.ru на Петербургском экономическом международном форуме сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«В детях нужно воспитывать бережное отношение к здоровью. Физкультура, спорт — это, мне кажется, одна из важнейших профилактических мер. Для этого нужно создавать условия, нужно вовлечение детей из дошкольного возраста в активную спортивную жизнь. Зарождать в них смысл здорового образа жизни еще раз с самого детства. Я думаю, что это тоже одна из важнейших забот сегодня государства, и региональных лидеров, и родителей», — заявил он.

Фетисов отметил, что школьное питание также должно быть сбалансированным. Он выразил мнение, что важно прививать моду быть физически крепким и хорошо выглядеть.

«Не быть толстым, жирным и сидеть за компьютером с утра до вечера и перестать двигаться. Каждый для себя должен принимать решение, но в целом мы должны предупреждать сегодня, особенно у детей, будущие проблемы, то есть воспитывать в них бережное отношение к себе. А нетрудно соблюдается, если ты эти навыки привил с самого детства», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее Фетисов назвал залог здоровья людей.