Ferra.ru: употребление лекарства от депрессии вместе с алкоголем усугубляет тревожное состояние

Многие препараты запрещено смешивать с алкоголем, но некоторые пациенты пренебрегают этим правилом. Нарушение запрета может привести к побочным эффектам, передозировке или даже к летальному исходу, пишет сайт Ferra.ru.
Так, при добавлении спиртных напитков к лекарствам от диабета уровень сахара в крови понижается до опасных значений. Это провоцирует скачки давления, головную боль, тошноту и рвоту, передала «Вечерняя Москва».
Препараты от депрессии в сочетании с красным вином или пивом приводят к скачкам кровяного давления. Из-за этого существенно повышается риск передозировки, а симптомы тревожного расстройства лишь усугубляются.
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