Ferra.ru: смузи с вишней и шпинатом — самый лучший завтрак для здоровья мозга

Смузи со шпинатом и вишней может стать идеальным началом дня. Напиток обладает противовоспалительными свойствами и улучшает работу мозга, пишет сайт ferra.ru .

По опубликованным данным, вишнево-шпинатный смузи содержит 17 грамм белка благодаря миндальному маслу, кефиру и авокадо. Это вещество необходимо для правильного функционирования клеток мозга. Организм использует белок для производства нейротрансмиттеров дофамина и серотонина.

Кроме того, в вишне, особенно кислой, содержится большое количество антиоксидантов, имеющих противовоспалительные соединения. Именно воспаление связано со многими хроническими заболеваниями, включая те, что влияют на мозг. Например, с болезнью Альцгеймера.

Авокадо, миндальное масло и семена чиа предоставляют организму полезные жирные кислоты, необходимые для работы мозга.