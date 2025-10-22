Фельдшер Карасева призвала лечить насморк сосудосуживающими каплями не дольше трех дней

Для быстрого лечения насморка безопасно использовать сосудосуживающие капли лишь в первые три дня. Об этом рассказала фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева в беседе с RuNews24.ru .

По словам медицинского специалиста, длительное применение таких капель вызывает привыкание, поэтому спустя три дня стоит рассмотреть другие варианты лечения, отметил сайт aif.ru.

Чтобы уменьшить воспаление, Карасева посоветовала промывать нос растворами с солью. При этом доктор добавила, что при затяжном или осложненном течении болезни необходимо обязательно обратиться к врачу для диагностики и назначения подходящей терапии.