Фельдшер Балан назвала авитаминоз причиной появления внезапных мурашек | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 13:30 Фельдшер Балан назвала авитаминоз причиной появления внезапных мурашек

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«Гусиная кожа» и регулярное появление мурашек без причин могут указывать на развитие авитаминоза, кератоза и парестезии. Об этом сообщила фельдшер, управляющая сети пансионатов «Теплые беседы» Наталья Балан в беседе с Life.

По словам специалиста, чаще всего симптом возникает из-за нехватки витаминов группы B и C в организме. При фолликулярном кератозе «гусиная кожа» сопровождается повышенной сухостью и грубостью, заболеванию в основном подвержены молодые люди.

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Кроме того, внезапные мурашки могут появляться в результате травм, поражения периферических нервов и нарушения кровоснабжения, отметила Балан.