Фейк: во Владимирской области 9 тысяч льготников не могут получить лекарства

Во Владимирской области девять тысяч льготников якобы не могут получить лекарства. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В Сети появились сообщения о том, что во Владимирской области в силу разных причин около девяти тысяч льготников не могут получить лекарства.

Якобы в регионе имеет место лекарственный кризис, который начался еще при предыдущем губернаторе.

Правда

В минздраве Владимирской области опровергли дефицит бесплатных лекарств. В видеообращении глава ведомства рассказал о том, что еженедельно такие препараты получают тысячи льготников, регистрируются десятки тысяч рецептов, а с начала года их обслужили уже более 500 тысяч, по ним препараты получили 65 тысяч пациентов.

Также министр отметил, что всем льготополучателям выдают необходимые лекарства в течение установленных нормативом 90 дней. Исключения возможны только для препаратов, которые не находятся в обороте в России.

Таким образом, информация о дефиците льготных лекарств во Владимирской области не соответствует действительности.

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