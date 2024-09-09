Фейк: в Воронежской области циркулирует новый штамм коронавируса Flirt

В Сети начали распространять информацию о том, что в Воронежской области якобы циркулирует новый штамм коронавируса Flirt. Данные об этом оказались недостоверными.

Фейк

В СМИ появилась информация о том, что в Воронежской области циркулирует новый штамм коронавирусной инфекции Flirt. Журналисты сделали такой вывод на основе интервью с заведующей кафедрой инфекционных болезней ВГМУ Светланой Кокоревой.

«В настоящее время и штамм „омикрон“ меняется. В Воронеже мы не проводим типирование штаммов, но это проводится в больших ведущих институтах, и сейчас к нам пришел новый штамм Flirt, который обладает большей контагиозностью, чем предыдущие…» — рассказала специалист в интервью изданию «Вести Воронеж».

Правда

В региональном Минздраве эту информацию опровергли. В ведомстве назвали ее некорректной и подчеркнули, что Кокорева говорила о появлении указанного штамма, опираясь на данные мировых источников.

«Министерство здравоохранения Воронежской области сообщает, что штамм Flirt в нашем регионе не зарегистрирован. По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, в регионе циркулирует геновариант вируса SАRS-CoV-2 „омикрон“» — сообщили в Минздраве.

Таким образом, информация о том, что в Воронежской области циркулирует новый штамм коронавируса Flirt, недостоверна. С опровержением выступил Минздрав Воронежской области. В ведомстве объяснили, что штамм Flirt в регионе не зафиксирован. По данным Роспотребнадзора, в области циркулирует геновариант вируса SАRS-CoV-2 «омикрон».

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