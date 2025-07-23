Фейк: в России запретили производство «Мирамистина», он исчезнет из страны

Информацию о запрете на производство «Мирамистина» в России опровергли

В интернете появилась информация, что в России запретили производство антисептика «Мирамистин» и скоро он исчезнет с прилавков. 360.ru выяснял, так ли это.

Фейк

В Сети распространилась информация, что из-за судебных ограничений, наложенных более чем на 160 предприятий компании «Инфамед», производство «Мирамистина» и глазного антисептика «Окомистина» будет остановлено.

Правда

Суд наложил ограничения из-за мошенничества в адрес владельцев компании. Некто Павел Хейфиц и его жена Оксана убедили их заключить мнимую сделку о передаче 50% долей «Инфамеда» по цене в десятки раз ниже рыночной. Дело расследует Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Западному административному округу Москвы.

Адвокат собственников Рубен Маркарьян рассказал «Коммерсанту», что его подзащитным запретили только распоряжаться имущественными правами, но никак не выпускать продукцию. Кроме того, непосредственно производит антисептики другое юридическое лицо — «Инфамед К», — на которое никто ограничений не накладывал.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщил, что в России выпускают «Мирамистин» и его аналоги 14 компаний, а на складах хранятся 4,5 миллиона упаковок и еще 1,5 миллиона поступят до конца лета.

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