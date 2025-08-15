Фейк: в Реутове перестала работать лаборатория в детской поликлинике

В Реутове родителям якобы начали предлагать отвозить детей в Королев или Железнодорожный для сдачи анализов из-за неработающей в детской поликлинике лаборатории. Такую информацию стали распространять в Сети.

Фейк

В Сети распространяют информацию о том, что в детской поликлинике подмосковного Реутова временно закрыли лабораторию. Теперь родителям якобы нужно возить детей на анализы в соседние города — Королев или Железнодорожный.

Правда

В ГБУЗ «Реутовская клиническая больница» прокомментировали ситуацию, опровергнув ранее появившуюся информацию. В беседе с 360.ru представители медучреждения заявили, что сведения о приостановке работы лаборатории не соответствуют действительности.

Как уточнили в больнице, забор и прием анализов во взрослых и детских поликлиниках осуществляют в штатном режиме, без каких-либо ограничений. Пациентам нет необходимости обращаться в медицинские учреждения других городов для проведения лабораторных исследований.

Полный перечень учреждений здравоохранения, входящих в структуру городского округа Реутов, доступен на официальном сайте ГБУЗ МО «Реутовская клиническая больница». На портале размещены актуальные сведения о графике работы подразделений, включая часы приема и условия сдачи анализов. Кроме того, ресурс содержит всю необходимую информацию, обеспечивающую доступ жителей к медицинским и диагностическим услугам в рамках оказания первичной и специализированной помощи.

