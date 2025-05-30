Фейк: в Москве открыли «караоке-поликлинику» с диагнозами по песням

В московской поликлинике не устраивали караоке-квиз с диагнозами по песням

В одной из московских поликлиник пациенты сняли на видео экран, который отображал строчки из известных песен и сравнивал их с медицинскими диагнозами. Что произошло на самом деле, выяснил 360.ru.

Фейк

В Telegram-каналах и пабликах появилась информация о том, что в одной из поликлиник Москвы для пациентов устроили ненавязчивый аудиовизуальный квиз, в котором им предлагали угадать диагноз по строчкам из песен.

В качестве иллюстрации распространялось видео с экраном в зоне регистратуры некоего лечебного учреждения, на котором сначала появлялся отрывок из песни, а затем придуманный в сатирической манере диагноз, который подошел бы к описанным симптомам.

К примеру, для отрывка из песни Андрея Губина «Ночь»: «Ночь, что за странная свобода: от заката до восхода ждать тебя, надеясь вновь, о-о-о» авторы «караоке-квиза» выбрали диагноз «бессонница».

А для следующих строчек из песни группы «ВИА Гра» «Не оставляй меня, любимый!»: «Поначалу не боялась, думала пройдет. Но внезапно отказало сердце моё» предлагался вариант «сердечная недостаточность».

Правда

На самом деле, такой квиз проводили не в поликлиниках Москвы. Судя по данным «Комсомольской правды», развлекать клиентов в очереди в регистратуру решили в одной из частных клиник Краснодара. Администрация организовала для караоке-квиза экраны в холле клиники.

В свою очередь, представители сети частных краснодарских клиник «РЖД-Медицина» признались, что это видео из одной из их клиник, и порадовались попаданию ролика в топы соцсетей. Клиника предложила пользователям в комментариях писать свои связки строчек из песен и диагнозов.

Таким образом, информация о том, что в одной из поликлиник столицы устроили караоке-квиз с диагнозами по песням, является недостоверной.

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