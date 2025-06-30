Фейк: в больнице в Липецке умирают пациенты из-за некачественных аппаратов ИВЛ
Информацию о гибели пациентов в Липецке из-за поломки аппаратов ИВЛ опровергли
В интернете появилась информация о смерти пациентов Липецкой областной клинической больницы из-за некачественных ИВЛ, закупленных в Индии. Однако эти сообщения опровергли.
Фейк
В соцсетях появился скриншот якобы поста Липецкой областной клинической больницы в соцсетях. Там говорилось, что медучреждение недавно закупило дешевые индийские подделки под видом европейских аппаратов ИВЛ. Некачественное оборудование начало сбоить, в результате за три дня погибли несколько пациентов. В больнице ведется проверка.
Правда
В пресс-службе медицинского учреждения официально опровергли эту информацию.
«За последние пять лет больница не закупала и не завозила аппараты ИВЛ из Индии», — заявили в медучреждении.
Там добавили, что не распространяли информации о гибели пациентов, и призвали доверять только проверенным источникам.
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