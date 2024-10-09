Фейк: смертельной лихорадкой Марбурга можно заразиться через бананы

Лихорадке Марбурга приписали возможность распространения через фрукты. Якобы инфекцию переносят летучие мыши, через выделения и биологические жидкости она попадает на бананы и заражает их.

Фейк

В СМИ и ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что лихорадка Марбурга может распространяться через фрукты. Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что летучие мыши посредством выделений и биологических жидкостей способны инфицировать бананы, которые люди могут съесть и заразиться.

Правда

В Роспотребнадзоре опровергли данную информацию. Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии ведомства Марат Макенов объяснил, что вирус передается через близкий контакт с инфицированным человеком или другими биологическими жидкостями инфицированных животных или людей.

«Нет, Марбург не передается через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени», — сказал Макенов.

Таким образом, информация о том, что смертельной лихорадкой Марбурга можно заразиться через бананы, недостоверна. В Роспотребнадзоре опровергли это сообщение и объяснили, что лихорадка не передается через фрукты, поскольку вирус не способен выжить длительное время, которое требуется на транспортировку плодов к потребителю.

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