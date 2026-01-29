Фейк: россиянам запретили болеть больше 9 дней

В Сети появилась информация, что пациентам с гриппом придется обойти семь врачей, чтобы взять больничный не более чем на девять дней. Однако эта новость оказалась фейковой.

Фейк

В российских оппозиционных телеграм-каналах распространились слухи, будто россиянам теперь запретили болеть гриппом более девяти дней, а для получения больничного листа нужно посетить семь разных врачей. Эти утверждения авторы публикаций связывали с якобы обновленным стандартом медицинской помощи взрослым при гриппе.

Правда

На самом деле девятидневный срок больничного носит только рекомендательный характер. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов пояснил, что если состояние пациента требует лечения, то медицинскую помощь окажут в полном объеме. Никто не выпишет человека только из-за истечения этого периода.

Информация об обязательном посещении семи врачей — тоже ложь. В обновленном стандарте указали специалистов, чья консультация может понадобиться только при осложнениях. Например, перечень дополнили акушером-гинекологом и пульмонологом, но исключили отоларинголога и офтальмолога. Основными врачами остались терапевт и инфекционист.

Кроме того, из рекомендаций полностью убрали антибиотики и мочегонные средства для лечения неосложненного гриппа. Вместо них акцент сместили на противовирусные препараты и иммуномодуляторы. Также расширили список лабораторных анализов для более точной диагностики.

Как пояснил медицинский юрист Алексей Старченко, новый стандарт основан на современных научных данных и передовых исследованиях в сфере здравоохранения.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.