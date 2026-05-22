Фейк: россиян ждет массовая диарея в период отпусков

В социальных сетях и телеграм-каналах распространилась публикация, в которой россиян напугали массовой вспышкой диареи в период летних отпусков. Авторы вброса заявили о появлении опасных бактерий, которые передаются от человека к человеку.

Фейк

Россиян ждет массовый рост кишечных инфекций в летний период из-за увеличения туристической активности и распространения опасных бактерий, передающихся от человека к человеку. Такую информацию распространил ряд телеграм-каналов на основе публикации издания «Абзац» .

Правда

Кишечные инфекции всегда были сезонной летней проблемой для туристов во всем мире, а не только для россиян. В медицинской практике это явление известно как диарея путешественников. Еще в 2023 году специалисты указывали, что риск заражения существует в любом регионе планеты из-за жары, влажности или употребления немытых фруктов.

Врачи подчеркивали, что при соблюдении стандартных правил гигиены здоровью туристов ничего не угрожает.

