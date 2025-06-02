Фейк: Роспотребнадзор призвал приостановить работу детских лагерей из-за гепатита А

Роспотребнадзор опроверг распространение гепатита А в Краснодарском крае

На электронные почтовые ящики санаториев, детских лагерей и туроператоров стали массово поступать письма якобы от Роспотребнадзора с призывом принять меры по недопущению распространения гепатита А. Сообщения оказались ложными.

Фейк

В письмах, которые получали учреждения, содержалось якобы официальное постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой о мерах недопущения дальнейшего распространения вирусного гепатита А в эпидемическом сезоне 2025 года.

В документе делался акцент на Краснодарском крае. Утверждалось, что в этом регионе необходимо ввести режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе временную приостановку работы детских лагерей в зонах повышенного риска, организацию мобильных прививочных пунктов и усиление системы ежедневного эпидемиологического мониторинга.

Правда

Документ оказался поддельным. Опровержение выпустил Роспотребнадзор по Краснодарскому краю.

«Эта информация является полностью недостоверной», — подчеркнули в ведомстве, призвав обращаться только к официальным источникам информации для получения достоверных сведений.

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